La AEMET activa avisos por calor extremo y tormentas con granizo en la Región de Murcia para los próximos tres días

Archivo - Termómetro en el centro de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un triple boletín de fenómenos meteorológicos adversos para la Región de Murcia que abarca desde este sábado hasta el próximo lunes. La comunidad autónoma se enfrenta a un episodio combinado de altas temperaturas generalizadas y tormentas localmente fuertes acompañadas de aparato eléctrico y granizo.

Para este sábado, la Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas, con máximas que alcanzarán los 39 ºC en la Vega del Segura, el Altiplano, el Noroeste y el interior del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. En el interior del Campo de Cartagena y Mazarrón el termómetro llegará a los 36 ºC, mientras que el litoral quedará libre de estos avisos.

De forma simultánea, a partir de las 16.00 y hasta las 22.00 horas, se activa el aviso amarillo por tormentas en las comarcas del Altiplano y el Noroeste. Meteorología advierte que estas tormentas pueden ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El domingo mantendrá un esquema similar en lo térmico y un adelanto en la actividad tormentosa. Los avisos amarillos por calor se repetirán de 13.00 a 21.00 horas con registros de 39 ºC (pudiendo alcanzarse los 40 ºC de forma puntual en el Noroeste y la Vega del Segura), 38 ºC en el Altiplano y 36 ºC en el interior del Campo de Cartagena y Mazarrón.

Las tormentas volverán a afectar al Altiplano y al Noroeste, pero comenzarán antes, con un aviso fijado desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, manteniendo el riesgo de granizo y viento severo.

ALERTA POR NARANJA POR CALOR EL LUNES El inicio de la semana vendrá marcado por un repunte notable de los termómetros que ha obligado a la AEMET a elevar el nivel de riesgo a alerta naranja en dos zonas de la Región entre las 13.00 y las 21.00 horas. Se trata de la Vega del Segura, donde se esperan máximas de 41 ºC y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se prevén hasta 40 ºC en el interior de la comarca, permaneciendo la franja costera por debajo de los 36 ºC.

El resto de la comunidad permanecerá bajo aviso amarillo en el mismo tramo horario. El Altiplano y el Noroeste registrarán 39 ºC (con picos locales de 40 ºC), mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón la previsión oficial es de 38 ºC, aunque el boletín advierte que en zonas de interior de esta misma comarca también se podrían rozar los 40 ºC.