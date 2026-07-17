La Aemet activa la alerta este sábado en la Región por máximas de 39 grados y tormentas con granizo en el interior

Archivo - Una mujer se abanica durante la ola de calor - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 18 de julio, el aviso amarillo en toda la Región de Murcia ante la previsión de temperaturas máximas que alcanzarán los 39 grados, así como por fuertes tormentas que podrían ir acompañadas de granizo en el interior.

En concreto, el aviso por altas temperaturas estará vigente desde las 13.00 hasta las 20.59 horas. Los termómetros llegarán a los 39 grados en la Vega del Segura, el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón la máxima prevista se situará en los 36 grados.

De forma paralela, la Aemet activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas a partir de las 16.00 y hasta las 21.59 horas en el Altiplano y el Noroeste, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Meteorología advierte de que las tormentas previstas en estas comarcas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.