Aemet activa avisos por temperaturas de hasta 40 grados este miércoles en la Región de Murcia - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por fenómenos meteorológicos adversos por altas temperaturas para este miércoles, 19 de agosto, en distintas zonas de la Región de Murcia, con máximas que podrán alcanzar los 40 grados, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

En concreto, se ha establecido aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Asimismo, Aemet ha activado aviso amarillo en el Altiplano y el Noroeste por temperaturas máximas de hasta 39 grados, también entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Por su parte, el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerá en aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. Estas temperaturas se esperan en la mitad norte de esta zona.