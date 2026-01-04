La Aemet activa dos alertas, por lluvias y fenómenos costeros, para este lunes en el Campo de Cartagena y Mazarrón

Mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) - AEMET
MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado dos avisos de nivel amarillo, uno por fenómenos costeros y el otro por lluvias, que afectarán este lunes a las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón.
En primer lugar, se ha emitido un aviso por lluvias, con una precipitación acumulada prevista de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Este episodio estará vigente desde las 00.00 hasta las 9.00 horas del lunes.
Asimismo, permanece activo un aviso por fenómenos costeros en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón, con viento del nordeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre 2 y 3 metros. Este aviso comenzará a las 00.00 horas del lunes 5 de enero y se prolongará hasta las 00.00 horas del martes 6 de enero.