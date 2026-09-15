AEMET activa este miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Noroeste de Murcia - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles, 16 de septiembre, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Noroeste de la Región de Murcia.

El aviso por lluvias estará activo entre las 14.00 y las 22.00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 15 milímetros en una hora y una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Para el mismo ámbito geográfico y horario permanecerá activo el aviso de nivel amarillo por tormentas, también con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

AEMET señala que el aviso amarillo por tormentas implica la previsión de tormentas fuertes y advierte de que, debido al carácter de estos fenómenos, puntualmente podrían registrarse tormentas de intensidad superior.