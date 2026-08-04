Archivo - La Aemet actualizará desde este viernes la previsión del eclipse - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA - Archivo

El sureste peninsular figura entre las zonas con mayor probabilidad de cielos despejados MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) difundirá a partir del próximo viernes, 7 de agosto, la información meteorológica sobre el eclipse total de Sol del 12 de agosto con un boletín diario que incluirá la predicción general del tiempo, los posibles fenómenos meteorológicos adversos, las temperaturas máximas, el índice de peligro de incendios y la previsión de la nubosidad, uno de los factores clave para la observación del fenómeno.

En el caso de la Región de Murcia, el estudio climatológico elaborado por Aemet sitúa al sureste peninsular entre las zonas con mayor probabilidad de registrar cielos despejados en estas fechas. No obstante, el organismo precisa que se trata de un análisis basado en datos históricos y no de una predicción específica para el 12 de agosto, según ha informado Aemet.

La previsión concreta sobre la nubosidad, que podrá realizarse con mayores garantías a partir de cinco días antes del eclipse, comenzará a difundirse diariamente desde el 7 de agosto y también podrá consultarse a través de un visor interactivo disponible en la web del proyecto Trio de Eclipses. Aemet prestará además apoyo a las autoridades de Protección Civil para facilitar la gestión de una jornada en la que se prevé una elevada afluencia de personas a espacios naturales.