El Castillejo de Monteagudo (Murcia) acogerá una actividad gratuita para seguir el eclipse solar del 12 de agosto - AYTO. MURCIA

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha organizado para el próximo 12 de agosto una actividad especial en el Palacio de Ibn Mardanís, conocido como El Castillejo, que permitirá a un centenar de personas observar el eclipse solar previsto para esa jornada, dentro del programa de divulgación 'Fortalezas del Rey Lobo'.

La iniciativa, de carácter gratuito y con inscripción previa hasta completar las 100 plazas, combinará patrimonio, historia y divulgación científica mediante un recorrido guiado por el enclave y la posterior observación del fenómeno astronómico, que alcanzará una ocultación cercana al 98% del disco solar, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La actividad comenzará a las 19.30 horas con una visita interpretada al palacio, guiada por un especialista en patrimonio, que explicará la importancia de la astronomía en el mundo andalusí y su aplicación en ámbitos como la navegación, la agricultura, la orientación, la medición del tiempo o el desarrollo científico.

Posteriormente, los asistentes presenciarán el eclipse desde el recinto del propio palacio, para lo que el Consistorio facilitará gafas homologadas de protección solar con el fin de garantizar una observación segura.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha destacado que la actividad permitirá que "un centenar de personas puedan contemplar el eclipse" desde un enclave patrimonial como El Castillejo.

De forma paralela, el Museo de la Ciencia y el Agua mantiene abierta hasta finales de septiembre una sala dedicada a los eclipses, donde los visitantes podrán conocer las características de este fenómeno astronómico y recibir gratuitamente gafas homologadas para su observación, junto con recomendaciones para utilizarlas correctamente.

Asimismo, el Ayuntamiento se ha sumado a la campaña de prevención visual impulsada por el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia, mediante el reparto de gafas homologadas y material divulgativo entre los participantes de las Escuelas de Verano 2026.