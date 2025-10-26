La Aemet amplía la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este domingo y lunes en la Región de Murcia

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en varias comarcas de la Región de Murcia durante la jornada de este y las primeras horas de este lunes.

Según el boletín emitido a las 9.25 horas de este domingo, se prevén precipitaciones localmente intensas, con acumulaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de tormentas eléctricas.

Las zonas afectadas serán el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde el aviso estará vigente desde las 15.00 horas del domingo hasta las 6:00 horas del lunes, y el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde el aviso permanecerá activo desde las 15.00 hasta las 22.00 horas del domingo. La probabilidad de que se produzcan estos fenómenos se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.