La Aemet amplia sus alertas y eleva a naranja el aviso de lluvias para este lunes en la Región de Murcia

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado sus alertas para la Región de Murcia, elevando a naranja el aviso de lluvias, que afectará este lunes a la práctica totalidad de la comunidad autónoma.

Así, la alerta naranja, por unas lluvias que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, afectará al Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, desde las 12.00 a 23.59 horas.

Asimismo, otra alerta de nivel amarillo prevé precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, de las 6.00 a las 12.00 horas.

Y en general ha emitido una alerta amarilla para toda la Región de Murcia, incluyendo el Campo de Cartagena y Mazarrón, de las 6.00 a las 23.59 horas. Todos los avisos tienen una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.