La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón para esta noche - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos para este martes en la Región de Murcia, con un aviso naranja por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón y avisos amarillos en varias zonas de la Comunidad.

En concreto, el aviso naranja estará activo en el Campo de Cartagena y Mazarrón entre las 21.00 y las 23.59 horas, ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, estas dos zonas permanecerán bajo aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 8.00 y las 21.00 horas, así como por acumulaciones de hasta 60 litros en 12 horas entre las 8.00 y las 23.59 horas.

El aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora también afectará al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, entre las 8.00 y las 23.59 horas, y a la Vega del Segura, desde las 15.00 hasta las 23.59 horas.