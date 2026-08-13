Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias y tormentas con granizo en varias comarcas de la Región de Murcia

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el aviso por fenómenos meteorológicos adversos y mantiene este jueves, 13 de agosto, avisos de nivel naranja y amarillo por precipitaciones y tormentas en varias comarcas de la Región de Murcia.

En concreto, se establece aviso naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas del Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Asimismo, estas mismas zonas cuentan con aviso naranja por tormentas, con probabilidad de fenómenos adversos asociados, entre ellos granizo y rachas de viento muy fuertes.

Además, ha establecido establece aviso amarillo por tormentas en las comarcas del Altiplano y Vega del Segura.

Los avisos estarán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas de este jueves.