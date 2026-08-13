Lorca activa el Plan INUNLOR ante la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas prevista para esta tarde

Archivo - Vehículo atrapado en una avenida en Lorca (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE LORCA - Archivo

LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía de Emergencias, ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en el municipio de Lorca (INUNLOR) en fase de Preemergencia, ante el aviso de nivel naranja comunicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por riesgo importante de fuertes lluvias y tormentas durante la jornada de este jueves.

La activación del INUNLOR en fase de preemergencia implica alertar preventivamente a las autoridades y servicios implicados y mantener un seguimiento permanente de la evolución meteorológica, además de informar a la población sobre las medidas de prevención y autoprotección que deben adoptarse.

En este sentido, responsables de Emergencias, Policía Local, Educación, Servicio Eléctrico, LIMUSA, Aguas de Lorca, Servicios Sociales y miembros del Consejo Asesor de INUNLOR, entre otros, permanecen atentos a la evolución de la situación meteorológica y preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se ha procedido a reforzar el dispositivo de los efectivos de Emergencias y Policía Local, prestando especial atención a la posible aparición de fenómenos observados o sobrevenidos derivados de la intensidad de las tormentas.

El concejal de Emergencias, José Martínez, ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Lorca permanecemos pendientes de la evolución de este episodio meteorológico y todos los servicios implicados están prevenidos para actuar ante cualquier incidencia que pudiera producirse". Asimismo, ha pedido a los ciudadanos "máxima prudencia y responsabilidad durante las próximas horas y que eviten cualquier desplazamiento o actividad que no sea imprescindible mientras permanezca activo el aviso".

CIERRE DE INSTALACIONES MUNICIPALES

Bajo el principio de prudencia y como medida preventiva para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se procederá al cierre de las instalaciones deportivas municipales al aire libre, así como de los Centros Sociales de la Mujer y del Mayor. Además, se seguirá la evolución meteorológica para proceder al cierre de Las Alamedas, parques y jardines si fuera necesario, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos

Desde el Consistorio se recomienda, en la medida de lo posible, evitar coger el coche durante las horas en las que permanezca activo el aviso. En caso de que sea imprescindible desplazarse, se aconseja circular preferentemente por carreteras principales y autovías, extremar al máximo la precaución y respetar cualquier corte de tráfico o indicación de los servicios de Emergencias y Policía Local.

Especialmente, se recuerda que no se debe acceder ni atravesar bajo ningún concepto vados, carreteras, caminos o zonas inundadas, ya que la fuerza del agua puede arrastrar un vehículo incluso cuando aparentemente el nivel no sea elevado. Se pide, además, mantenerse alejado de ríos, ramblas, torrentes, cauces y zonas bajas de laderas, prestando especial atención a la Rambla de las Señoritas, así como a otros puntos susceptibles de experimentar crecidas repentinas o avenidas de agua como consecuencia de las precipitaciones intensas.

También se recomienda evitar las actividades deportivas y de ocio al aire libre, así como no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ramblas o junto a ríos, para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida del agua.

Si una persona se encuentra en el campo durante el episodio de lluvias, deberá alejarse de ramblas, ríos, torrentes, zonas bajas de laderas y otros puntos susceptibles de sufrir avenidas de agua, buscando lugares elevados y seguros.

La Concejalía de Emergencias aconseja retirar de terrazas, balcones, patios y exteriores aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua o desplazados por las fuertes rachas de viento. También es conveniente revisar el estado de tejados, bajantes y desagües próximos a las viviendas para facilitar la correcta evacuación del agua.

Asimismo, se recomienda situar documentación importante y productos potencialmente peligrosos en lugares elevados y protegidos donde exista menor posibilidad de que puedan deteriorarse por la humedad, entrar en contacto con el agua o derramarse.

En caso de producirse una tormenta o una tromba de agua de especial intensidad, se recomienda no bajar a garajes subterráneos o plantas bajas y buscar, siempre que sea necesario, zonas elevadas y seguras.

Paralelamente, se recuerda que continúa plenamente vigente la alerta propia de esta época del año frente a los incendios forestales, especialmente teniendo en cuenta que las tormentas eléctricas pueden incrementar el riesgo de ignición en zonas forestales y espacios naturales del término municipal.

José Martínez ha insistido en que "la prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales. Pedimos a todos los lorquinos que sigan en todo momento las indicaciones de Policía Local y 112 y permanezcan informados exclusivamente a través de los medios de comunicación y los canales oficiales del Ayuntamiento, evitando hacer caso o difundir informaciones no contrastadas que puedan generar confusión".

Desde el Consistorio, se mantendrá un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de cualquier incidencia que pueda producirse, trasladando a la población las actualizaciones y recomendaciones oportunas a través de los canales oficiales.

Ante cualquier situación de emergencia, se recuerda a la ciudadanía que debe llamar inmediatamente al teléfono 112.

AVISO NARANJA

En concreto, el aviso afecta al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas entre las 13.00 horas y las 20.00 horas de hoy, jueves 13 de agosto, periodo durante el que podrían registrarse precipitaciones acumuladas de hasta 30 milímetros en una hora, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 40 y el 70 %.

Además, Aemet ha advertido de que las tormentas pueden venir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo de gran tamaño, por lo que desde el Consistorio se insiste en la necesidad de extremar la precaución durante las próximas horas y evitar cualquier situación que pueda suponer un riesgo.