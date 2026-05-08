Aemet emite aviso amarillo por lluvia y tormentas esta sábado en la Vega del Segura y el Campo de Cartagena y Mazarrón

Mapa de avisos - AEMET

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvia y tormentas este sábado en la Vega del Segura y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

El aviso comenzará a las 9.00 y concluirá a las 16.00 horas. Se esperan lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.