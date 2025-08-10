La Aemet establece aviso amarillo por altas temperaturas en la Vega del Segura y el Altiplano para este martes

Mapa de avisos para el martes 12 de agosto - 1-1-2

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un boletín de aviso de fenómenos meteorológicos adversos por temperaturas máximas para este martes, 12 de agosto.

Se ha establecido aviso de nivel amarillo en la Vega del Segura y el Altiplano ya que se esperan temperaturas máximas de 39º. Este aviso estará activo desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

AVISOS PARA EL LUNES

Este lunes se espera que se pueda llegar a los 40º C en la Vega del Segura, lo que supone aviso de nivel naranja, y los 39º C en el Altiplano, estableciéndose así aviso de nivel amarillo en esta zona.

Ambos avisos están establecido entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha activado su Plan Territorial, Platemur, para el lunes.