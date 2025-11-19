La Aemet establece aviso amarillo por fenómenos costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón para este viernes

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por fenómenos costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón durante la jornada de este viernes 21 de noviembre.

El episodio se espera entre las 5.00 horas y las 12.00 horas, con una probabilidad del 40%-70%, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Se prevé viento del noroeste entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7), que puede generar condiciones marítimas adversas.