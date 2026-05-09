La Aemet fija las alertas de hoy por lluvias y tormentas en la Regón de Murcia hasta las 16.00 horas

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos amarillos por lluvias y tormentas para este sábado en la Vega del Segura y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

El aviso por lluvias, que estará vigente hasta las 16.00 horas con un acumulado de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, afecta a la Vega del Segura. Otra alerta amarilla para el Campo de Cartagena y Mazarrón, prevé un acumulado de hasta 25 litros por metro cuadrado hasta las 16.00 horas.

Finalmente, el aviso por tormentas afectará, hasta las 16.00 horas, a las comarcas de la Vega del Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón. Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.