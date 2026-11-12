La Aemet mantiene avisos amarillos por viento y fenómenos costeros este jueves en la Región de Murcia

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MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este jueves, 12 de noviembre, avisos de nivel amarillo por viento y fenómenos costeros en distintos puntos de la Región de Murcia.

En el Altiplano, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, así como en el Campo de Cartagena y Mazarrón, se esperan rachas máximas de viento de componente oeste de hasta 80 kilómetros por hora. El aviso permanecerá activo hasta las 15.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

En la Vega del Segura también se prevén rachas de viento de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora, con aviso vigente hasta las 15.00 horas y una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento.

Por otro lado, todo el litoral murciano estará en aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 9.00 hasta las 18.00 horas. Se espera viento del suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7), así como olas de entre dos y tres metros, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Asimismo, el Noroeste volverá a registrar un episodio de viento durante la tarde, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora. El aviso comenzará a las 18.00 horas y se prolongará hasta la medianoche.