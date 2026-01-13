El Aeropuerto Internacional Región de Murcia cierra 2025 con cerca de un millón pasajeros y un crecimiento del 4,3%

Archivo - Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia - CEDIDA - Archivo

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró un total de 949.007 pasajeros en 2025, lo que supone que la terminal murciana creció en un 4,3% respecto a las cifras del ejercicio anterior, según informaron fuentes de Aena en un comunicado.

Del total de viajeros registrados en 2025, 947.438 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales y, de estos, la mayoría se concentra en el mercado internacional, que creció un 6,7% con 840.115 pasajeros contabilizados.

Por otra parte, el mercado doméstico descendió un 6,5% y se registraron un total de 107.323 viajeros en relación al año 2024.

En lo relativo a los vuelos, la terminal murciana gestionó un total de 7.640 movimientos en 2025, un 7% más respecto a las operaciones del año anterior.

Según datos de diciembre, el Aeropuerto Internacional Región de Murcia experimentó un incremento del 20,2% en relación al mismo mes de 2024, con 41.279 viajeros registrados. Asimismo, las operaciones se incrementaron en un 18,8% con 487 vuelos gestionados.