Aeropuerto Internacional Región de Murcia crece un 25% en febrero y registra 38.224 pasajerospasajeros

Archivo - Aeropuerto de Corvera. Terminal de pasajeros. Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Avión. Turismo. Torre de control - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró un total de 38.224 pasajeros en febrero, lo que implica un incremento del 24,6% respecto al número de viajeros del mismo mes de 2025. Del total de viajeros registrados en febrero, 38.167 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales y de éstos, la mayoría se concentra en el mercado internacional, que creció un 24,3% con 31.230 pasajeros contabilizados.

El mercado doméstico también experimentó un destacado incremento del 28,7% con 6.937 pasajeros registrados, todo ello en relación al mismo mes del pasado año.

En lo relativo a los vuelos, la terminal murciana gestionó un total de 408 movimientos en febrero, lo que supone un 21,1% más respecto a las operaciones del mismo mes en el ejercicio anterior, según informa Aena en un comunicado.

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registró un total de 76.388 pasajeros durante los dos primeros meses del año, un 25,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los vuelos operados en enero y febrero sumaron un total de 855 movimientos, un 25% más en relación al mismo periodo de 2025.