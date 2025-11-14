El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registra 862.835 pasajeros hasta octubre y crece un 2,2%

Archivo - Instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró un total de 862.835 pasajeros entre enero y octubre de 2025, lo que implica un crecimiento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según informaron fuentes de Aena en un comunicado.

En lo relativo a los vuelos, a falta de dos meses para cerrar el año, la terminal murciana gestionó un total de 6.652 movimientos, un 5,3% más respecto a las operaciones de esos mismos meses en 2024.

En octubre, pasaron por las instalaciones del AIRM 95.720 viajeros, un 1,4% más que el mismo mes de 2024. De ellos, 95.255 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales, con su mayoría agrupada en el tráfico internacional, que contabilizó 86.466 viajeros, un 0,7% más que el mismo mes de 2024, y un aumento del 11,5% del tráfico nacional, con 8.789 pasajeros.

Las operaciones gestionadas en octubre sumaron un total de 742 vuelos, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a los movimientos de octubre de 2024.