El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia registra más de 126.000 pasajeros en agosto y crece un 3,5%

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró un total de 126.560 pasajeros en agosto, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo de 2024.

Los vuelos aumentaron en un 5,5% con un total de 867 movimientos operados, según informaron fuentes de Aena en un comunicado.

El tráfico internacional sigue siendo mayoritario en el recinto aeroportuario y en este apartado se registraron un total de 93.967 pasajeros en agosto, lo que implica un crecimiento del 5,6%.

Por otro lado, el mercado nacional contabilizó 14.979 viajeros, un 3,5% menos. Todo ello referido a vuelos comerciales y en relación al mismo mes del 2024.

El aeropuerto murciano registró un total de 654.608 pasajeros durante los ocho primeros meses del año, lo que implica un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los vuelos, el AIRM operó un total de 5.090 movimientos desde enero hasta agosto, lo que supone un incremento del 5,6% respecto a los mismos meses de 2024.