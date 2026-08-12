El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registra más de 575.000 pasajeros en los primeros siete meses del año

Archivo - Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró un total de 575.312 pasajeros durante los primeros siete meses del año, un 9% más que entre enero y julio de 2025.

En concreto, de las 572.694 personas que viajaron en conexiones comerciales, 505.704 lo hicieron con origen o destino internacional, un 7,5% más que en los siete primeros meses de 2025.

Así, los viajeros nacionales han crecido un 17,5% en este período, hasta los 66.990 pasajeros, según datos facilitados por Aena.

En cuanto a los vuelos operados entre enero y julio, éstos sumaron un total de 4.894 movimientos de aterrizaje y despegue, un 15,9% más que en el mismo período de 2025.

De las 4.150 operaciones comerciales, 3.402 fueron internacionales y 748, nacionales.

DATOS DEL MES DE JULIO

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registró un total de 127.910 pasajeros en julio, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al mismo mes de 2025.

Del total de viajeros, 127.261 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales; de éstos, la mayoría se concentra en el mercado internacional, que alcanzó los 112.152 usuarios. El mercado nacional registró un total de 15.109 pasajeros, un 13,1% más que en el mismo mes del pasado año.

Respecto a las operaciones, la terminal murciana gestionó un total de 982 vuelos en julio, lo que supone un 10% más respecto a los movimientos atendidos el mismo mes en el ejercicio anterior.