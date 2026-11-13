La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en Baleares cae un 6,4%, con 11.835 menos

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MADRID/MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó 7.903 afiliados extranjeros en la Región de Murcia el pasado mes de octubre, lo que representa un incremento del 6,56% en relación al mes anterior, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este incremento es el segundo más elevado de todo el país, al situarse solo por detrás de Andalucía (+6,57%).

En comparación con octubre de 2025, la Seguridad Social ganó 19.694 afiliados extranjeros en la comunidad, un 18,11% más. De esta forma, en el décimo mes del año, el número de inmigrantes que cotizan en la Región se sitúa en 128.426.

Del total de afiliados en la comunidad, 115.585 pertenecían al régimen general, mientras que 12.692 cotizaban como autónomos y 149 en el régimen del mar. Dentro del primero, 52.239 extranjeros se empleaban en el sector agrario y 4.861 en el del hogar.

En cuanto al género, 85.819 eran hombres y 42.607 mujeres. Por procedencia, la mayor parte provenían de países no europeos, 113.733, en tanto que 14.692 eran de estados miembros de la Unión Europea.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros subió en octubre en 63.899 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,8% más respecto a septiembre, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.699.878 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 598.378 ocupados, con un impulso interanual del 19,3.

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 16,4% del total de cotizantes, ha mostrado una trayectoria sostenida de crecimiento, impulsada también por el proceso extraordinario de regularización puesto en marcha en abril.

A 30 de octubre el número de extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 490.586.

De ellos, el 75,2% estaba encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que un 5,9% lo estaba en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sin tener en cuenta el SETA). Por sexos, el 59,7% eran hombres y el 40,3%, mujeres.

Desde 2022, la afiliación de extranjeros ha aumentado en más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, más de la mitad del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, concretamente el 51,1%, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacionalizados, octubre se cerró con un nuevo máximo de 3.699.281 afiliados extranjeros, lo que supone 598.282 cotizantes más que un año antes.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 446.584 cotizantes. Le sigue Colombia (399.294), Rumanía (339.925), Venezuela (250.726) e Italia (219.770).

El Ministerio ha destacado que la tasa de crecimiento interanual es especialmente alta en trabajadores colombianos, con una subida del 59% y 148.210 afiliados más, así como en venezolanos, donde el ritmo de avance se ha acelerado al 19,6%, tras sumar 41.012 ocupados desde octubre del año pasado.