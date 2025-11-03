La AGA recuerda a los caídos por España con un acto en el cementerio de San Javier (Murcia)

La AGA recuerda a los caídos por España con un acto en el recinto militar del cementerio de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y varios miembros de la Corporación local han asistido al acto con el que la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) ha querido recordar a los militares fallecidos, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Celebrado en el recinto militar del cementerio del municipio del litoral marmenorense, se enmarca en el Día de los Caídos por España que cada 2 de noviembre celebran las Fuerzas Armadas.

El coronel director de la AGA, Luis Felipe González, ha presidido el acto, que ha arrancado con la izada de bandera al son del himno nacional interpretado por la Unidad de Música de Academia General del Aire y del Espacio.

Dos alumnos de la AGA han portado una corona de laurel que han depositado el coronel Luis Felipe González y el alcalde junto a la cruz que preside el recinto militar.

El capellán castrense de la AGA, Alfonso Valcárcel, ha oficiado el responso, en el que se ha recordado a los militares fallecidos de las Fuerzas Armadas y, de manera especial, a los del Ejército del Aire.