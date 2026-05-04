Agentes de la Policía Local rescatan a dos mujeres y a una bebé en un incendio en Abarán

Agentes de la Policía Local de Abarán durante el incendio - FACEBOOK DE LA POLICÍA LOCAL DE ABARÁN

ABARÁN (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Abarán rescataron en la madrugada de este domingo a dos mujeres y una bebé tras declararse un incendio en el interior de una vivienda del municipio, según ha informado el Cuerpo a través de las redes sociales.

La intervención se produjo tras recibir un aviso de emergencia de los propios ocupantes, quienes alertaron de un fuego declarado en la cocina y la imposibilidad de abandonar el inmueble debido a la gran acumulación de humo.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó al lugar y, provista de un extintor, accedió al interior para controlar el foco inicial y proceder al desalojo de las tres personas.

El operativo se desarrolló en un contexto de alto riesgo, dado que en la cocina se encontraba una bombona de gas abierta, lo que obligó a una actuación inmediata por parte de los agentes.

Tras el desalojo de los afectados, efectivos de bomberos acudieron al lugar para completar las tareas de ventilación del humo y asegurar el inmueble.

Por su parte, personal sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) atendió a las dos mujeres y a la bebé, que no han presentado daños físicos.