El alcalde de Albacete destaca la "vocación pública admirable" de Ballesta

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, tras asistir a la capilla ardiente del regidor de Murcia, José Ballesta - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha asistido este lunes a la capilla ardiente del regidor de Murcia, José Ballesta, al que ha definido como "gran alcalde y mejor persona" y un "referente" que ha demostrado "una vocación pública admirable".

Serrano ha destacado que Ballesta, fallecido este domingo a los 67 años, se ha "dejado la piel por el futuro de la ciudad de Murcia" y ha asegurado que "queda una impronta de su legado que los murcianos van a disfrutar con una mejor calidad de vida".

"Descanse en paz un grande de Murcia", ha agregado el alcalde de Albacete en declaraciones a los medios de comunicación.