El alcalde de Lorca insiste en que la "solución definitiva" para el paso del AVE por Torrecilla es ampliar el viaducto - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha asegurado, tras la reunión mantenida con el presidente de Adif, Pedro Marco, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que la propuesta que han planteado "no ha convencido a los vecinos de Torrecilla y Campillo que han insistido en la ampliación del viaducto del AVE".

"Es la solución definitiva para evitar inundaciones en Campillo y Torrecilla, como hemos reclamado junto a los vecinos siempre. Sus peticiones son las nuestras y hemos vuelto a reiterar que se tome en consideración sus planteamientos que son firmes y que están sustentados por el histórico de riadas", ha manifestado el alcalde.

Gil ha señalado que la propuesta Adif "mejora el proyecto actual, pero no soluciona los problemas de los damnificados. Ellos mejor que nadie conocen el terreno y la historia que está sustentada por sucesos dramáticos", ha añadido, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La reunión ha concluido planteándose un nuevo encuentro con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura para tener en cuenta los nuevos mapas de Zonas de Flujo Preferente.

"El último mapa de Zonas de Flujo Preferente amplía su afección a toda esa zona, por lo que el proyecto debe contemplar esos cambios que se han producido. Una rambla puede pasar de un cauce seco a unos caudales punta de avenida récord", ha señalado Gil Jódar.

Y ha recordado que el 28 de septiembre de 2012 la pluviometría alcanzó la cifra máxima diaria de 179 litros por metro cuadrado, con una intensidad de 17 litros por metro cuadrado en cinco minutos. Las precipitaciones se concentraron en el entorno de los ríos Guadalentín y Mula, desencadenando unos caudales punta de avenida de 4.500 metros cúbicos por segundo en Valdeinfierno y unos 2.500 metros cúbicos por segundo en la Rambla de Nogalte.

"Es el momento de atender las reivindicaciones vecinales que se argumentan con las estadísticas históricas, pero especialmente con uno de los episodios más recientes, la Riada de San Wenceslao, uno de los más relevantes de cuantos se tiene registro en la Cuenca del Segura", ha añadido.

Gil Jódar ha agradecido la predisposición del presidente de Adif, "pero la alternativa planteada no constituye una solución real, tal y como han manifestado los afectados". El alcalde ha insistido en que "no hay más opción porque, además, estamos hablando de un área marcada como Zona de Flujo Preferente, lo que significa que por allí pasará agua cuando llueva, y esa agua no puede encontrar obstáculos".