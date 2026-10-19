Los alcaldes de Madrid, Murcia, Cartagena y Albacete exigen reabrir la línea ferroviaria Madrid-Cartagen

Los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; Murcia, Rebeca Pérez; Cartagena, Noelia Arroyo, y Albacete, Manuel Serrano - PP CARTAGENA

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; Murcia, Rebeca Pérez; Cartagena, Noelia Arroyo, y Albacete, Manuel Serrano, han exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que reabra "sin más demora" la línea ferroviaria que une Cartagena con Madrid a través de Murcia, Chinchilla y Albacete que está suspendida desde el 31 de agosto de 2022.

Esta conexión cuenta más de 160 años de historia y era el enlace ferroviario directo del sureste con la capital que permitía el viaje entre Cartagena y Madrid en unas tres horas y media, sin trasbordos, han apuntado desde el Partido Popular (PP).

Los cuatro regidores han denunciado que el Gobierno "ha incumplido uno tras otro los plazos de reapertura" ya que "el corte se anunció como temporal y con una duración prevista de dos años y más tarde se aseguró que la línea volvería a funcionar en 2025".

"El último compromiso sitúa la reapertura a finales de 2026, pero sigue sin fecha oficial, sin calendario por escrito y sin operador designado. A ello se suma que Adif ha aplazado la electrificación de la línea hasta 2040", han lamentado.

Según los alcaldes, el cierre perjudica a más de cuatro millones de habitantes de sus municipios y a los del resto del corredor, "que ven mermadas sus oportunidades laborales, empresariales, formativas, culturales y turísticas". Además, han señalado que existen alternativas inmediatas, como la propuesta por la Cátedra de Movilidad Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena que ha planteado un servicio directo Cartagena-Madrid de unas cuatro horas y ocho frecuencias diarias, con trenes híbridos que ya están disponibles.

Los regidores han pedido al Ministerio que restablezca el servicio de forma inmediata y que comunique por escrito la fecha de reapertura, el operador responsable y las condiciones en que se prestará. También han reclamado que la vuelta del tren no dependa de la decisión comercial de las operadoras, sino que debe garantizarse como servicio público, con un tren directo y sin trasbordos, tiempos de viaje competitivos, frecuencias útiles para los desplazamientos diarios y paradas en los municipios del corredor.

Por último, han exigido que la duplicación y la electrificación de la línea cuenten con partida y plazos concretos en los presupuestos del Estado, sin esperar a 2040.

El PP de Cartagena ha afirmado que esta reivindicación es compartida por ayuntamientos de todo el trazado, asociaciones de usuarios, plataformas ciudadanas, organizaciones empresariales y sindicatos. Esta demanda será llevada al Pleno para el respaldo de los grupos.

Por otra parte, también se han pronunciado a favor de incluir una parada en Albacete de la línea ferroviaria de mercancías de alta capacidad que Adif está ultimando entre la estación de Nonduermas con la capital de España y que tendrá ramificaciones hacia Portugal y Navarra. El objetivo es que ya que está previsto que la capital albaceteña será el nudo de enlace con la capital de España por un lado y con Portugal por otro, pueda contar con una parada que le permita en el futuro apostar por convertirse en centro logístico.