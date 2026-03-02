La alcaldesa de Archena exige a Exteriores la repatriación de dos jóvenes del municipio atrapadas en Dubái

1065072.1.260.149.20260302185550 La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha solicitado formalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la "inmediata repatriación" de dos jóvenes del municipio, identificadas como Carmen y Tania, que se encuentran atrapadas en Dubái.

Según ha detallado la regidora en una declaración institucional, la situación de las ciudadanas es consecuencia de la inestabilidad internacional derivada de la reciente invasión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fernández ha confirmado que ha mantenido contacto directo con ambas jóvenes, quienes le han trasladado que se encuentran físicamente bien, aunque atraviesan momentos de "gran inseguridad, ansiedad y tensión".

Asimismo, ha manifestado el "apoyo firme y absoluto" del municipio a las afectadas y ha agradecido al Gobierno de la Región de Murcia las gestiones realizadas hasta el momento para aportar certidumbre ante la gravedad de los acontecimientos.

PETICIONES AL GOBIERNO DE ESPAÑA

La primera edil ha reclamado al Ejecutivo central tres medidas concretas para desbloquear la situación, que pasan por ofrecer datos "veraces y de primera mano" sobre los planes estatales para solucionar la situación de las jóvenes y garantías de seguridad mientras permanezcan en territorio emiratí.

Fernández también ha reclamado que el Ministerio mantenga informadas a las afectadas sobre la evolución real de la crisis en la región y que se garantice su protección física y se organice su traslado seguro a España.

La regidora ha concluido su intervención reiterando el apoyo del municipio a las familias de las dos jóvenes, con quienes el Consistorio mantiene un contacto permanente para seguir la evolución del caso en el actual contexto de conflicto.