La alcaldesa de Murcia se incorpora a la Junta de Gobierno de la FEMP

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, tercera por la izquierda, se incorpora a la Junta de Gobierno de la FEMP - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha entrado oficialmente a formar parte de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para cubrir la vacante generada en el órgano ejecutivo tras el fallecimiento de José Ballesta.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento mantiene su presencia institucional en el principal órgano encargado de ejecutar los acuerdos del Pleno y del Consejo Territorial de la Federación, según ha informado el Consistorio capitalino.

Pérez ha participado de forma activa en su primera reunión de trabajo de la Junta, un foro presidido por María José García-Pelayo que cuenta con dos vicepresidentes y 22 vocales.

Durante la sesión se han analizado y aprobado diversos asuntos de relevancia para el municipalismo, como las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto de la FEMP correspondiente al ejercicio 2025.

Asimismo, se ha realizado el seguimiento de las actuaciones vinculadas a los fondos europeos Next Generation EU y al Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a varios convenios de colaboración dirigidos a impulsar la transparencia, la transformación digital, la innovación y el desarrollo de la Agenda 2030 en las entidades locales.

Durante la reunión se han evaluado cuestiones relativas a la financiación municipal y se ha aprobado una declaración institucional de apoyo ante los terremotos registrados en Venezuela.