Los Alcázares y Aqualia no cobrarán el agua ni el alcantarillado durante los días del corte provocado por la dana Alice

Vecinos rellenando garrafas de agua en las cubas móviles durante el corte de agua - AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Alcázares y la empresa concesionaria Aqualia han acordado no cobrar las tarifas correspondientes a los días en los que el municipio permaneció sin suministro de agua potable. "El Ayuntamiento también fue un afectado más. Todos lo fuimos: vecinos, negocios y administración. Esta medida no es solo un gesto, sino un acto de justicia con un pueblo que ha vuelto a demostrar su fortaleza y solidaridad", ha destacado el alcalde, Mario Pérez Cervera.

El acuerdo alcanzado con Aqualia permitirá que la compensación se refleje automáticamente en los próximos recibos, descontando los días sin servicio tanto en el consumo de agua como en el alcantarillado. El Consistorio ha señalado que en las facturas podrá seguir apareciendo la tasa autonómica de depuración de aguas (ESAMUR), gestionada por la Comunidad Autónoma y ajena a la competencia municipal, según ha informado fuentes municipales en una nota de prensa.

EL AYUNTAMIENTO SOLICITARÁ COMPENSACIONES ECONÓMICAS A LA MCT

Por otra parte, el Ayuntamiento de Los Alcázares ha solicitado a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) la puesta en marcha de un mecanismo de ayudas para compensar los sobrecostes y pérdidas económicas derivadas del corte de agua.

En este sentido, desde el pasado 20 de octubre permanece abierto en el Ayuntamiento el Punto de Información para Afectados, donde los vecinos, empresas y comercios del municipio pueden presentar la documentación que acredite los sobrecostes o perjuicios económicos derivados del corte de agua potable ocasionado por la DANA Alice.

Toda la información recopilada a través de este punto se incorporará a una solicitud colectiva que el Ayuntamiento de Los Alcázares presentará ante la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con el objetivo de reclamar las compensaciones correspondientes en nombre de los afectados.

El plazo para presentar la documentación permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre, momento en el que el Consistorio formalizará la solicitud ante la Mancomunidad en representación de todos los vecinos, empresas y comercios perjudicados.

"Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares seguimos defendiendo los intereses de nuestros vecinos y comercios. No buscamos privilegios, sino justicia y reconocimiento al esfuerzo colectivo que hizo este municipio para salir adelante", ha concluido el alcalde.