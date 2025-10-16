Los Alcázares pide a la MCT una compensación por los gastos generados por la falta de agua potable

Vecinos de Los Alcázares recogiendo agua potable en uno de los puntos dispuestos por el ayuntamiento
Vecinos de Los Alcázares recogiendo agua potable en uno de los puntos dispuestos por el ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 16 octubre 2025 11:28

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, ha exigido a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) que compense a los vecinos y al consistorio por los gastos causados por la falta de agua potable en el municipio.

"No podemos consentir que el sobrecoste generado a los vecinos sea resulto por ellos, sino porque quien ha generado este perjuicio, la MCT", ha apuntado el regidor a través de las redes sociales del consistorio.

De este modo, ha pedido la creación de un fondo de compensación para vecinos y empresarios afectados, la compensación de gastos municipales ocasionados para garantizar el abastecimiento de agua potable en situación de emergencia y un protocolo de comunicación y coordinación con los ayuntamientos para que no se vuelva a repetir en el futuro esta situación.

"No pedimos privilegios, pedimos justicia y respeto para nuestra gente", ha concluido.

Cabe recordar que desde este pasado miércoles Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar cuentan con agua no potable, que solo se puede utilizar para limpieza de superficies que no entren en contacto con alimentos y para llenar la cisterna. Por esto los vecinos siguen yendo a por agua a los puntos que los ayuntamientos han repartido por los municipios afectados.

