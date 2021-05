ALEM ocupará la Secretaría de EnerAgen durante los dos próximos años

MURCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Local de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Murcia (ALEM) ha sido elegida para ocupar la Secretaría de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen) por un periodo de dos años. La designación ha tenido lugar en el transcurso de la Asamblea General de este organismo celebrada esta semana de manera virtual debido a la pandemia.

De este modo, la XX Asamblea General de EnerAgen ha acordado la renovación de su Junta Directiva, que hasta mayo 2023 presidirá la Agencia Provincial de Cádiz, con ALEM en su Secretaría.

En su intervención ante los miembros de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, ALEM ha defendido las líneas de trabajo que prevé impulsar en esta nueva etapa, donde el ahorro y la eficiencia energética son claves para la recuperación económica y la lucha contra el cambio climático.

En particular, se ha hecho hincapié en la necesidad de fomentar la cooperación entre las Agencias para que fluya correctamente la información, no duplicar esfuerzos y poder valorar todas las opciones de financiación que están abiertas en este momento, así como las que están por llegar relacionadas con los fondos Next Generation, entre otros.

El concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, ha señalado que "las agencias de energía locales y regionales juegan un papel clave en la transición hacia una política energética sostenible, capaz de hacer frente a los desafíos económicos y medioambientales globales que se plantean en el ámbito europeo, ya que apoyan el desarrollo local y regional, actuando como canalizadores de políticas y soluciones técnicas entre las autoridades y otros agentes del sector energético".

Guerrero ha explicado que "las agencias de energía locales y regionales benefician la sostenibilidad en todas sus acciones y estrategias, proporcionando información y asesoramiento técnico y ofreciendo distintos servicios basados en el conocimiento especializado de las necesidades, así como agentes en sus respectivos ámbitos territoriales, a la par que contribuyen a modificar los hábitos de comportamiento, generar empleo y atraer inversiones energéticamente sostenibles".