La alerta naranja en Cartagena y Mazarrón estará activa hasta las 7.59 horas de este sábado, después bajará a amarilla

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en aviso por lluvias y tormentas al Campo de Cartagena, Mazarrón y la Vega del Segura para las primeras horas de la jornada del sábado.

En concreto, la Vega del Segura estará en aviso amarillo por lluvias desde la medianoche y hasta las 7.59 horas. A partir de esa hora, desaparecerán todas las alerta. En el caso del Campo de Cartagena y Mazarrón, estarán en alerta naranja hasta las 7.59 horas y, desde esa hora y hasta las 14.00 horas, el aviso descenderá a amarillo.