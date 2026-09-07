Alertan de un incremento de estafas en la Región de Murcia mediante la usurpación de cuentas de WhatsApp

La Policía Nacional detecta casos de estafa en La Rioja a través del whatsapp - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

MURCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía en la Región de Murcia ha alertado sobre un importante incremento de denuncias por estafas cometidas mediante la usurpación de cuentas de la aplicación de mensajería WhatsApp.

La vulnerabilidad afecta a usuarios tanto de la comunidad como del resto de España y se produce en terminales móviles que no cuentan con las últimas actualizaciones de seguridad de su sistema operativo ni de la propia aplicación.

El 'modus operandi' detectado sigue un patrón común en el que los estafadores toman la identidad digital de la víctima para ponerse en contacto con sus familiares o amigos en chats recientes y solicitarles transferencias de dinero hacia cuentas bancarias que, en algunos casos, corresponden a entidades extranjeras.

A diferencia de otros métodos de suplantación, la persona afectada no es expulsada de la aplicación ni se registran sesiones desconocidas en el apartado de 'Dispositivos vinculados'.

La víctima puede seguir utilizando su cuenta con normalidad sin llegar a ver los mensajes fraudulentos en su propio terminal, mientras que los destinatarios reciben la petición de dinero dentro de la conversación real, con el nombre y el número de teléfono de su contacto.

Las víctimas de este tipo de fraude no llegan en ningún momento a facilitar códigos de registro, claves PIN o escaneos de códigos 'QR' a terceras personas.

Ante esta situación, el Cuerpo recomienda actualizar inmediatamente el sistema operativo del teléfono y la aplicación de WhatsApp a su versión más reciente, reinstalar la 'app' y activar la verificación en dos pasos.

Asimismo, se aconseja revisar los dispositivos vinculados y evitar facilitar claves de verificación o códigos SMS a desconocidos.

En caso de sufrir un intento de estafa, la Policía insta a avisar a los allegados por vías alternativas, reportar la suplantación mediante los canales oficiales de soporte de WhatsApp y acudir a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.