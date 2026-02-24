Alfonsa García Ayala anuncia su intención de presentar su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia

Alfonsa García Ayala - M TERESA PELLICER

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La catedrática en la Facultad de Biología y actual vicerrectora de Coordinación y Calidad, Alfonsa García Ayala, ha anunciado este martes que tiene la intención de presentar su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia (UMU) para las elecciones que se celebrarán el 21 de abril.

García Ayala inició su trayectoria en la UMU en los años 80. Desde entonces, ha desarrollado una labor docente e investigadora continuada, acompañando y formando a generaciones de estudiantes.

En el ámbito de la acuicultura, ha impulsado colaboraciones con empresas y administraciones públicas que han dado lugar al registro de una patente, a un reconocimiento ministerial, a la obtención de siete sexenios positivos y a su incorporación como Académica de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia.

En gestión universitaria, ha sido secretaria de Facultad, vicedecana, decana y, actualmente, vicerrectora de Coordinación y Calidad. "Estas responsabilidades han reforzado su experiencia institucional y su compromiso con una universidad más igualitaria y con mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión", han destacado.

Con el respaldo de otros compañeros, ha empezado a configurar un equipo plural, con personas de distintas áreas, campus y generaciones. Junto a ellos, está elaborando un programa de gobierno "basado en la participación, la escucha y el análisis riguroso, incorporando aportaciones del estudiantado, del PDI y del PTGAS", han explicado.

"La Universidad de Murcia afronta retos relevantes, como la incorporación responsable de la inteligencia artificial, la evolución de los modelos educativos, el crecimiento de la docencia online y la expansión del sistema universitario privado, que requieren una planificación estratégica y una gobernanza abierta, comprometida e inclusiva", han señalado.

Asimismo, han indicado que en las próximas semanas compartirá un calendario de encuentros y un canal para seguir recogiendo propuestas de toda la comunidad universitaria.