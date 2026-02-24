Comienza el calendario electoral de la UMU con la exposición del censo

Archivo - Universidad de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) - Este martes "es el primer día del calendario electoral de la Universidad de Murcia (UMU) que comienza con la exposición del censo a cargo de la Comisión Electoral" tras la aprobación del calendario por parte del Consejo de Gobierno y la convocatoria de las elecciones, según ha explicado el rector de la UMU, José Luján.

Las elecciones a Claustro y Rectorado serán el 21 de abril, y en caso de que estas últimas necesitaran una segunda vuelta, porque ninguna de las candidaturas alcancen la mayoría absoluta en esa primera votación, la segunda vuelta sería el día 28 de abril.

Luján ha afirmado que "no sabemos que candidaturas van a aparecer, hay rumorología, hay precandidaturas, pero lo sabremos cuando se cierre el proceso de presentación el 18 de marzo".