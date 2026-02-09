Los alquileres suben un 14,5% en enero en la Región de Murcia respecto a hace un año, según pisos.com

Archivo - Viviendas junto al río Segura a su paso por Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piso tipo de alquiler en la Región de Murcia registró en enero de 2026 un precio medio de 8,48 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso mensual del 0,56%, mientras que respecto al mismo mes de 2025 el aumento fue del 14,54%, según el informe mensual de pisos.com.

La Región de Murcia fue la octava autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja (4,75 euros por metro cuadrado), entre otras.

La ciudad de Murcia marcó en enero de 2026 un precio medio de alquiler de 9,65 euros por metro cuadrado, lo que la situó en una posición intermedia en el listado de rentas. La capital de la Región registró un descenso del 0,35% frente a diciembre de 2025 y una subida interanual del 1,17%.

Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en enero de 2026 un precio medio por metro cuadrado de 14,34 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 0,91%. En la comparativa interanual, creció un 14,72%.

La subida de las mensualidades de alquiler es, según expone Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "el resultado directo de un profundo desajuste entre una demanda creciente y una oferta que, lejos de ampliarse, se está contrayendo de forma progresiva".

Para el experto, la presión de los inquilinos va en aumento porque "el acceso a la compra continúa siendo complejo para una parte relevante de la población, mientras que aspectos como una mayor movilidad geográfica, empleo temporal o modelos familiares más flexibles favorecen el alquiler como opción preferente frente a la propiedad".

Sin embargo, el directivo subraya que "el verdadero cuello de botella del mercado se encuentra en la oferta porque, en los últimos años, muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del alquiler tradicional o por reconvertirlas a otros usos, como el alquiler turístico, el alquiler de temporada o incluso la venta". Las razones que esgrime Font son "fundamentalmente económicas y regulatorias".

El resultado práctico es "un mercado altamente competitivo", según Font, "donde los inquilinos se enfrentan a procesos de selección cada vez más exigentes, con mayores garantías económicas solicitadas y una rápida absorción de cualquier vivienda que salga a precios razonables".

Así, ha añadido que "esta dinámica no solo empuja los precios al alza, sino que también eleva las barreras de acceso al alquiler, generando exclusión residencial en determinados perfiles sociales".