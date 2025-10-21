AMEFMUR asiste al Congreso de la Empresa Familiar inaugurado por el rey Felipe VI

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas familiares de la Región han estado representadas por el presidente de AMEFMUR, José María Tortosa, en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en Burgos. La cita, que ha concluido hoy, ha reunido a más de 600 empresarios y responsables institucionales para abordar los principales desafíos y oportunidades del tejido empresarial español.

Junto al resto de presidentes de las asociaciones territoriales, Tortosa ha compartido unos minutos previos al encuentro con el rey Felipe VI, encargado de inaugurar el evento, según han informado fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

Durante su intervención, el monarca ha subrayado la relevancia de este tipo de compañías como motor de empleo y desarrollo. "Vuestra aportación no solo se mide en datos, sino en el impacto estructural que ejercéis sobre el territorio, creáis oportunidades allí donde nacisteis, en torno a vuestra actividad, impulsáis el desarrollo local y contribuís a mantener vivo el tejido económico y social de cada región", ha asegurado.