Amefmur y Caja Rural Central renuevan su alianza para impulsar la competitividad de las empresas familiares de la Región - PORTAVOZ

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR) y Caja Rural Central han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir impulsando la competitividad y la profesionalización de las empresas familiares de la Región. "Este convenio refuerza el compromiso de ambas entidades con un modelo empresarial que representa más del 90% del tejido productivo y aporta cerca del 70% del PIB regional", según han informado desde Portavoz.

Esta alianza ha sido suscrita por el presidente de AMEFMUR, José María Tortosa, y el presidente de Caja Rural Central, Manuel Ruiz Escudero, y contempla el desarrollo de diversas iniciativas conjuntas durante el año.

Entre las principales líneas de actuación se incluye la organización de jornadas formativas dirigidas a empresarios familiares. Estas sesiones abordarán ámbitos estratégicos como el relevo generacional, la gestión financiera, la transformación digital y la internacionalización. Además, el convenio incluye un servicio de asesoramiento personalizado para las empresas asociadas, orientado a dar respuesta a sus necesidades específicas.

"La colaboración con Caja Rural Central resulta clave para seguir acompañando a las empresas familiares en sus principales retos, especialmente en ámbitos como la sucesión, la planificación y la continuidad, facilitando su acceso a recursos y herramientas para adaptarse a un entorno cada vez más exigente", ha señalado el presidente de Amefmur.

MÁS DE AMEFMUR

Amefmur celebra este año su 30 aniversario como organización de referencia en la representación de la empresa familiar de la Región de Murcia. La asociación se ha consolidado como un actor relevante en los ámbitos institucional, económico y académico, en torno a un modelo empresarial que genera el 85% del empleo privado y aporta el 70% del PIB regional.

SOBRE CRC

Caja Rural Central es una entidad financiera que cuenta con 91 oficinas, 53 en la provincia de Alicante y 31 en la Región de Murcia, más 3 centros de banca empresa, 3 centros de banca privada y una oficina digital. El equipo humano de CRC está formado por 350 personas y es el motor de su evolución y el eje principal sobre el que se asienta su estrategia.

Desde hace 107 años, trabajan cada día para satisfacer las necesidades económicas de socios y clientes, acompañándolos con un asesoramiento cercano, especializado y honesto y una propuesta de valor transparente, combinada con un servicio de banca digital que está contribuyendo decisivamente a la transformación digital de los socios y clientes. Su modelo de negocio, comprometido con el desarrollo de los municipios de su zona de implantación, contribuye al desarrollo de las poblaciones donde tiene presencia, haciendo que gran parte de los beneficios obtenidos se reviertan en las comunidades locales.

La entidad forma parte del Grupo Caja Rural. Un conjunto de entidades consolidado, 30 en concreto, con el que comparten sinergias que potencian su competitividad y el acceso a mercados nacionales e internacionales, repartidas por toda la geografía española, con 2.370 oficinas y un equipo humano de 9.270 personas, manteniendo su cercanía, flexibilidad y agilidad en la respuesta a las necesidades de socios y clientes, con una característica especial que es la pertenencia a un Mecanismo Institucional de protección que ofrece una garantía supletoria y muy especial.