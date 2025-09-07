Ampliada la alerta amarilla por tormentas para este domingo

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado las alertas meteorológicas por tormentas y lluvias, de nivel amarillo, previstas para este domingo en buena parte de la Región de Murcia. En concreto, la de hoy se amplía a las comarcas del Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

De este modo, los avisos por lluvias y por tormentas para este domingo, que ya están activos, permanecerán hasta las 23.00 horas, por una precipitación acumulada que puede alcanzar los 25 litros por metro cuadrado en una hora.