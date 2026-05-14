Amplían la Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas para proteger el alevinaje de especies marinas

Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas - CARM

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la ampliación de la Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas que incrementa el área de protección marina en 168 hectáreas de aguas interiores, ubicadas entre el extremo suroccidental de la Reserva y la línea de costa, de manera que la superficie total protegida alcanza las 2.116 hectáreas.

Esta ampliación crea una nueva zona, denominada célula C o de usos regulados, que se suma a las que ya protegen este espacio marítimo desde 1995.

En concreto, esta zona abarca las calas de levante y poniente, desde la playa de las Amoladeras hasta el puerto de Cabo de Palos, que tiene especial importancia para el alevinaje y la recuperación de los recursos pesqueros, tanto dentro como fuera de la reserva.

Así, se protegen todos los hábitats de fondo que se encuentran en la zona, tales como praderas de Posidonia oceánica, fondos coralígenos y hábitats de fondo rocoso.

El objetivo de esta medida es contribuir a una explotación razonable de los recursos, garantizar que la reserva marina pueda cumplir con una de sus funciones ecológicas fundamentales como es la exportación de biomasa y repoblación de los fondos adyacentes, y proteger las pesquerías artesanales.

La actividad pesquera profesional estará permitida en las modalidades de palangre de fondo gordo, trasmallo claro, moruna, así como con otras artes tradicionalmente utilizadas en la zona.

La pesca marítima de recreo submarina, así como los concursos de pesca recreativa en cualquiera de sus modalidades no estarán permitidos. En el caso de la pesca marítima de recreo desde tierra, se permitirá en la modalidad de captura y suelta, y los pescadores tendrán la obligación de aportar información sobre las capturas.

El fondeo de embarcaciones en esta nueva zona de protección marina sólo estará permitido en fondos arenosos, quedando prohibido sobre las praderas de Posidonia u otras fanerógamas marinas y sobre fondos rocosos. Para facilitar los fondeos sin ancla en esta zona de usos regulados existen unos puntos de amarre que se pueden reservar en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a las actividades subacuáticas, las inmersiones se podrán realizar únicamente entre la salida y la puesta del sol. Se permite el baño, los bautismos de buceo, así como prácticas de formación de buceadores no certificados.

La Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas es considerada uno de los mejores destinos de buceo de Europa y del Mediterráneo. Su valor reside en la extraordinaria biodiversidad y el excelente estado de conservación de sus fondos, que sirven como refugio y zona de reproducción para numerosas especies.