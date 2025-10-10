Ampliarán el espacio mínimo libre para peatones y autorizarán terrazas en aceras de más de 3,5 metros de ancho en Murcia

La portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, junto al edil Antonio Navarro en Junta de Gobierno - EUROPA PRESS

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 2.4, reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y sillas. La ordenanza amplía el espacio mínimo libre para el tránsito peatonal hasta 1,80 metros y se establece que solo podrán autorizarse terrazas en aceras de más de 3,5 metros de anchura.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, ha destacado que se da así cumplimiento con el compromiso acordado el 1 de julio por el que se procedía la bonificación del 50% de tasa, si solicitan retirada o cambio por sombrillas en los seis meses próximos, finalizando este periodo el 31 de diciembre de 2025.

Uno de los principales objetivos de la modificación es armonizar la estética de las terrazas y garantizar su adecuación al entorno urbano, con especial atención a la zona PECHA.

Para ello, la normativa establece criterios de uniformidad entre establecimientos y limita las dimensiones de rótulos y mobiliario, que deberán mantener una imagen coherente en toda la instalación.

Las nuevas terrazas sustituyen, de esta forma, los antiguos toldos, que deberán quedar totalmente recogidos al cierre del local, dejando libre la vía pública.

Además de la mejora estética, la ordenanza refuerza la seguridad, eliminando el cableado y prohibiendo la instalación de electrodomésticos o equipos eléctricos como frigoríficos, televisores o mostradores en la vía pública.

La accesibilidad se consolida como uno de los pilares esenciales de la nueva ordenanza. Se amplía el espacio mínimo libre para el tránsito peatonal hasta 1,80 metros y se establece que solo podrán autorizarse terrazas en aceras de más de 3,5 metros de anchura.

Estas medidas mejoran la movilidad y garantizan el acceso de vehículos de emergencia y a los vados, así como la liberación de las bandas táctiles que facilitan la orientación de personas con discapacidad visual.

El nuevo texto también ajusta el horario de funcionamiento de las terrazas para compatibilizar la actividad económica con el descanso de los vecinos.

Las terrazas podrán abrir desde las 7.30 horas, permitiendo el servicio de desayunos, y deben cerrar a las 00.30 horas, con una media hora adicional los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Con esta modificación, Murcia avanza hacia un modelo de terrazas "más ordenado, accesible y atractivo", reforzando la identidad estética de la ciudad y ofreciendo a ciudadanos y visitantes espacios seguros y confortables para seguir disfrutando de la gastronomía murciana al aire libre.

Pérez ha explicado que se tendrán que sustituir las pérgolas o los toldos de carácter fijo por las nuevas sombrillas, que además deberán recogerse todos los días para dejar libre la vía pública.

De esta forma, "todos los hosteleros que lo deseen tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre para solicitar el cambio de los actuales toldos o también pérgolas fijas por sombrillas".

Se trata de unas sombrillas "mucho más estéticas, que invaden menos el espacio público y que son más compatibles con la actividad diaria de la ciudad".

De manera que, a partir de este momento, cualquier hostelero que esté situado en la zona PECHA "podrá solicitar esa bonificación del 50% hasta el 31 de diciembre y le supondrá esa bonificación de cara a la tasa del ejercicio 2026".

Eliminamos de esta manera obstáculos, favorecemos el tránsito peatonal para todos, pero muy especialmente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y garantizamos que tengan mucha más autonomía a la hora de desenvolverse por la ciudad de Murcia.