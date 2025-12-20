Ana Carrasco, referente femenino en el proyecto 'Murcia, Región de Mujeres'

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz; la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y la alcaldesa de Cehegín, Maravillas Alicia del Amor, junto a la deportista, Ana Carrasco - CARM

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ceheginera Ana Carrasco, primera campeona mundial de motociclismo, entra en la lista de referentes femeninos destacados en el proyecto Murcia, Región de Mujeres'. La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad le ha dedicado una placa conmemorativa en el marco de esta iniciativa para homenajearla y reconocer su aportación a la historia de la Región de Murcia, así como su contribución a la igualdad en el mundo del deporte.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, junto con la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa; la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y la homenajeada Ana Carrasco, ha descubierto la placa en el pabellón deportivo que lleva el nombre de la deportista en su localidad natal.

Ruiz destacó que "Ana Carrasco es un referente para las mujeres, pero sobre todo para las niñas, no sólo de la región, sino de todo el mundo. Ella no tuvo referentes femeninos, sólo masculinos, y que ella haya sido la primera mujer en subir al podio y doble campeona mundial, abre un camino para las niñas que quieren seguir sus pasos".

"Además, Ana lleva el nombre de la Región de Murcia por todo el mundo. Por todo ello, su aportación a la historia de la comunidad merece este reconocimiento", añadió la consejera durante el acto, que contó con la presencia de familiares de la deportista.

Carrasco, que ha hecho historia en el motociclismo, se proclamó campeona de esta disciplina en el campeonato mundial de 2018, en la categoría mixta, y el año pasado, consiguió el primer puesto en el campeonato en categoría femenina.

Durante toda su carrera ha sido un ejemplo de superación y un referente a nivel internacional que visibiliza el papel de las mujeres en el deporte. El proyecto 'Murcia, Región de Mujeres' incluye a la deportista entre las mujeres homenajeadas con esta iniciativa, que reconoce la labor y los logros de referentes femeninos en la Región de Murcia en todos los ámbitos, como la ciencia, la economía o la cultura.

UNA PLACA DEDICADA A LAS COSEDORAS DE ALPARGATAS

Igualmente, el Gobierno Regional ha dedicado una placa conmemorativa a las cosedoras de alpargatas de Cehegín, en el marco del programa 'Murcia, Región de Mujeres'. La labor de las cosedoras de alpargatas impulsó una actividad económica y comercial destacada en la comarca del Noroeste. Del siglo XVI al XX fue motor de crecimiento de la localidad.

Se trata de un oficio vinculado a la historia de la Región de Murcia que, sin la contribución de las mujeres que trabajaban en esta industria, no habría tenido el impacto económico y social registrado en todo el territorio regional. Ellas eran las encargadas de trenzar el esparto y hacían las labores de corte y cosido de la tela.

En los años 40 y 50, las industrias dedicadas a la alpargatería experimentaron un auge y aumentó el número de mujeres dedicadas a este trabajo, un incremento que supuso una ayuda para paliar los tiempos de carencia durante la posguerra.

33 HOMENAJES A MUJERES PROTAGONISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Con estos dos homenajes en Cehegín, ya son 33 las placas conmemorativas colocadas por iniciativa del proyecto 'Murcia, Región de Mujeres', que se inició en marzo de 2024. Estas placas, dedicadas a mujeres que constituyen un referente femenino, se han instalado en 12 municipios.

Además de en Cehegín, podemos verlas en Alcantarilla, Murcia, Albudeite, La Unión, Abarán, Ceutí, Molina de Segura, Bullas, Abanilla y Caravaca de la Cruz. La iniciativa continúa, ya que son numerosas las mujeres relevantes que merecen un reconocimiento por su contribución a la Región.

Las 33 placas muestran un código QR que permite acceder a una web, www.murciaregiondemujeres.es, con la localización e imágenes de cada una de las placas, y se puede consultar la información sobre las mujeres que han recibido este reconocimiento.