Ana Isabel Cánovas y Ramón Navarro se convierten en ganadores de la XV Ruta de las Fortalezas

La atleta de Fuente Álamo fue la primera mujer en cruzar la meta a las 4 horas y 49 minutos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La XV edición de la Ruta de las Fortalezas coronó este sábado 18 de abril como ganadores absolutos de la prueba de ultrafondo al cartagenero Ramón Navarro y la atleta de Fuente Álamo Ana Isabel Cánovas, que fueron los primeros en alcanzar la meta en sus categorías, finalizando el recorrido de 53 kilómetros en 3 horas 46 minutos y 4 horas 49 minutos, respectivamente.

Para Ramón Navarro es su tercera victoria en la carrera, tras haberla ganado en las ediciones de 2018 y 2024. Le siguieron el vallisoletano Alejandro López, militar de 25 años y el más joven en subir al podio, en segunda posición, y el cartagenero Juan Miguel Cervantes, que entró por el arco de meta en tercera posición.

En categoría femenina, a Ana Isabel Cánovas le siguieron las cartageneras Mercedes Velasco, en segunda posición, e Inmaculada Tonda, en tercera posición, ambas ganadoras en ediciones anteriores de la Ruta de las Fortalezas.

La entrega de medallas contó con la asistencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto al almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, y el concejal de Deportes, José Martínez.

Música y animación dieron vida a las calles del centro de la ciudad durante una jornada en la que el deporte y el patrimonio defensivo de Cartagena se dan la mano en esta prueba deportiva de resistencia que cada año organiza la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, con el apoyo de la Armada Española y el Ayuntamiento de Cartagena, así como el respaldo de colaboradores y voluntarios.

BALANCE DE INCIDENCIAS

Policía Local, Bomberos y Protección Civil participaron en el dispositivo que veló durante todo el día por la seguridad durante la celebración de la Ruta de las Fortalezas.

Por lo que se refiere a incidencias, según ha informado el 112 el operativo especial dispuesto para la carrera, que contó con la participación coordinada de todos los organismos de emergencias, registró una treintena de asuntos, la mayoría de ellos, un 83 por ciento, asistencias sanitarias principalmente por traumatismos, dolores y mareos, asociados al esfuerzo físico de la prueba. Tan solo dos personas precisaron ser trasladados a un centro hospitalario.