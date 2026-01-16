Andrés Trapiello, Mónica Ojeda, Paco Cerdá, Julio Llamazares y Alba Cardalda visitan visitarán la Biblioteca Regional

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha presentado la campaña de actividades culturales del primer semestre del año en la Biblioteca Regional (BRMU), una programación que "combina calidad y diversidad, con autores de gran prestigio para atender a las inquietudes en ámbitos diversos como el arte, la ciencia o la filosofía", resaltó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez Así, el ciclo dedicado a los autores de narrativa 'El canon de la BRMU', contará con voces destacadas del panorama actual.

Julio Llamazares (12 de febrero), que se encuentra entre los autores más vendidos actualmente con su obra autobiográfica 'El viaje de mi padre'; Paco Cerdà (24 de febrero), último Premio Nacional de Narrativa; Lucía Solla (4 de marzo), autora de 'Comerás flores', uno de los éxitos editoriales del año; el escritor y editor Andrés Trapiello (13 de marzo) y Mónica Ojeda (22 de abril), una de las grandes autoras hispanoamericanas actuales.

La programación incluye el ciclo 'Influcienciers', dedicado a los grandes divulgadores de la ciencia en las redes sociales, en colaboración con la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, contará con Teresa Arnandis (5 de febrero), doctora en Biomedicina y Bioquímica; José Abellán (5 de marzo), cardiólogo en el hospital Santa Lucía de Cartagena; y José Manuel Felices (28 de abril), radiólogo en el hospital Morales Meseguer y profesor de la UCAM.

Por su parte, el ciclo 'PsicoLab', estrenado el pasado año y orientado a la salud mental y el crecimiento personal, recibirá a Alba Cardalda (11 de marzo) y a Silvia Congost (20 de febrero), que presentará su nuevo libro.

El ciclo 'Bibliosofía', dedicado a la filosofía, el pensamiento y el ensayo, en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, tendrá como invitados a Paco Calvo (26 de febrero), catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Murcia, donde dirige el Laboratorio de Inteligencia Mínima, y autor del exitoso libro 'Planta Sapiens'; José Carlos Ruiz (16 de abril), profesor de la Universidad de Córdoba, autor de diferentes obras tanto de ensayo como de narrativa y uno de los filósofos más mediáticos de España; y Susana Monsó (4 de mayo), especializada en la conciencia de los animales.

Finalmente, 'Artistissimos', el ciclo dedicado a la divulgación del arte y su historia, acogerá la ponencia de Clara González Freyre de Andrade (25 de febrero), autora de 'Un Van Gogh en el salón'; y la presentación de 'La marquesa y Bonaparte', el nuevo libro de María José Rubio (17 de marzo). Toda la programación puede consultarse en la web de la Biblioteca Regional.