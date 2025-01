Anse urge al Miteco a restaurar Puerto Mayor ante la insolvencia de la empresa promotora

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha urgido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a restaurar Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, en el término municipal de San Javier (Murcia), una vez comprobada la insolvencia de la empresa promotora.

El pasado diciembre, la Sala número 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) resolvió archivar la petición de ejecución de sentencia solicitada por Anse para proceder al pago por la promotora de las costas y los trabajos de restauración, al comprobar la falta de fondos y bienes de la empresa.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había dictado providencia, con fecha 8 de noviembre de 2022, declarando la inadmisión del recurso de casación de la promotora contra la resolución que resolvió la caducidad de la concesión.

Según Anse, la empresa había sido condenada a pagar las costas, 1.000 euros a la Abogacía del Estado y 500 euros a cada parte personada, entre las que se encontraba la asociación ecologista. Además, tenía que hacerse cargo de la retirada de las tablestacas de metal y la restauración de la zona afectada por las obras para que volviera a su estado original.

En la sentencia, los magistrados argumentaron "falta de fundamentación suficiente" para anular la sentencia de 2 de noviembre de 2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJMU, desestimatoria del P.O. 279/20, deducido contra la resolución del Consejo de Gobierno de la Comunidad, que acordó declarar la caducidad de la autorización otorgada por acuerdo de Consejo de Ministros, de 4 de julio de 1975, a la empresa para la construcción de un puerto deportivo de invernada, con otorgamiento de propiedad de determinados terreno ganados al mar y para la construcción, en régimen de concesión, de una pista aérea paralela al contradique del puerto.

La Demarcación de Costas en Murcia sometió a información pública en marzo de 2024 el proyecto 'Retirada de instalaciones de Puerto Mayor y recuperación ambiental del espacio ocupado por las mismas' y su correspondiente estudio de impacto ambiental. La resolución de este documento está aún pendiente por el Miteco.

El director de Anse, Pedro García, ha dicho que "estaba cantado" que la empresa "no pagaría los costes de restauración de la Caleta del Estacio por las obras que el Gobierno regional presidido por Ramón Luis Valcárcel autorizó de manera ilegal, como también estaba asegurado que nadie pagaría su responsabilidad política por este atropello contra las leyes de protección de la naturaleza y la costa".

Como ya advirtió Anse, el coste de la restauración ambiental "debería ser asumido por el Estado por insolvencia de la empresa", salvo que el Ministerio logre, a través de una nueva acción judicial, que se embarguen propiedades de los dueños de la misma, algo que la asociación considera "muy improbable".

Anse, que ha coordinado proyectos e iniciativas para la restauración de los arenales de la caleta del Estacio, ha urgido al Miteco a agilizar la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la contratación urgente del proyecto de restauración contemplado en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar del Mar Menor, con un coste de 22 millones de euros.

Desde la asociación han explicado que trabajan en la zona de manera ininterrumpida desde antes de 2005, con la ayuda de Greenpeace, para lograr, en primer lugar, la paralización de las obras de Puerto Mayor y, en segundo, para conseguir la restauración ambiental de los arenales de la caleta para uso público.

La asociación se ha personado en todos los expedientes administrativos y judiciales relacionados con esta obra que el Gobierno de la Comunidad Autónoma "nunca debió de haber permitido y apoyado", según han aseverado.

Han transcurrido 20 años desde la acción de protesta de ANSE parando las obras de uno de los mayores puertos deportivos del Mediterráneo Occidental, con el fin de "evitar la destrucción del último gran arenal sin urbanizar en La Manga".

Desde entonces, "decisiones judiciales y administrativas han terminado dando la razón a Anse, que desde comienzos de siglo ha denunciado que las obras de construcción de un macropuerto para 900 embarcaciones, urbanización y otras infraestructuras asociadas en la caleta del Estacio eran ilegales".

Según Anse, el argumento esgrimido por el Gobierno regional en 2020 para acordar la caducidad "por la no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente" es el mismo que la asociación planteó a comienzos de siglo en sus escritos dirigidos a Ramón Luis Valcárcel, entonces presidente regional, para que no autorizara el reinicio de las obras.

La acción de protesta conjunta realizada a finales de enero de 2005 por voluntarios de Greenpeace y Anse, que paralizó las obras durante 30 horas, provocó la interposición de una demanda judicial por el Ministerio de Medio Ambiente, entonces dirigido por Cristina Narbona. La sentencia de esta demanda confirmó la ilegalidad de las obras autorizadas por la Comunidad Autónoma, han explicado desde la asociación.

Anse y Greenpeace informaron en varias ocasiones que las obras de Puerto Mayor eran "ilegales" porque "fueron realizadas según un proyecto de puerto deportivo que nunca fue tramitado y aprobado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia". En su día, la empresa contaba con concesión administrativa para la construcción del puerto deportivo otorgada por el Consejo de Ministros en 1975, pero la concesión caducó en 1988, sin que se realizara obra alguna.

La Director General de Calidad Ambiental autorizó en 2003 la realización de las obras de Puerto Mayor que existen en la actualidad y que correspondían a un nuevo proyecto presentado por la empresa en 2001, sin que el mismo contara con aprobación de la Comunidad.

Estos hechos motivaron que Anse presentara una denuncia contra el director general por la comisión de dos supuestos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente ante la Fiscalía, que "hizo suya" la denuncia.

Esto "motivó" que el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia procesara al director general por un delito de prevaricación, aunque no llegó a ser condenado al incurrirse en un defecto de forma en la tramitación del proceso judicial.

Anse y Greenpeace presentaron diferentes escritos e iniciativas para acabar "definitivamente" con el proyecto y evitar la reanudación de las obras, la última en julio de 2017 contra el proyecto de conservación, mantenimiento y comprobación del tablestacado existentes en las instalaciones de Puerto Mayor.

Las dos organizaciones ambientalistas entregaron en agosto de 2017 a la Comunidad Autónoma 22.000 firmas de apoyo a la propuesta de restauración de Puerto Mayor, instando al Gobierno regional a la restauración de la playa del Estacio, afectada por las obras, y las 25 hectáreas de arenales anexos.

La Demarcación de Costas en Murcia autorizó a finales de 2020 a Anse a desarrollar una actuación experimental de restauración de 2,6 hectáreas de los arenales de la caleta del Estacio afectados por las obras, que se desarrolla en la actualidad en el marco del proyecto 'Resalar', y que constituye un ensayo para la restauración ambiental de la totalidad de las más de 20 hectáreas que han sido "salvadas de la destrucción" de este tramo de costa.

El Miteco contrató en junio de 2022 la redacción del proyecto de retirada de instalaciones de Puerto Mayor y la restauración dunar en La Manga del Mar Menor, incluido en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar la laguna salada.