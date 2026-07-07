Antelo y Martínez quieren declarar a Sánchez persona 'non grata' en la Región de Murcia

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Grupo Mixto, Virginia Martínez, ha anunciado que presentará en la Asamblea Regional una iniciativa para declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona 'non grata' en la Región de Murcia. Martínez hará esta propuesta por el, a su juicio, "creciente hartazgo de los ciudadanos por los casos de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno, a su Ejecutivo y al Partido Socialista".

La parlamentaria ha asegurado que esta iniciativa "cuenta con el apoyo popular y mayoritario de los ciudadanos de la Región de Murcia, que están cansados de ver cómo Pedro Sánchez acumula casos de corrupción en su entorno familiar, en su Gobierno y en su partido", lo considera que "exige una respuesta firme desde la Región de Murcia".

Para Martínez, Pedro Sánchez "es un peligro para la Región de Murcia, especialmente para nuestra economía por el recorte del trasvase Tajo-Segura; para nuestra seguridad, por sus políticas de fronteras abiertas y papeles para todos; y para la democracia, por sus constantes ataques al Estado de derecho".

Por su parte, su compañero José Ángel Antelo ha señalado que la Región de Murcia "no puede permanecer en silencio ante un Gobierno que castiga sistemáticamente a nuestra tierra, amenaza el futuro del trasvase Tajo-Segura y antepone su supervivencia política a los intereses de los españoles".

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