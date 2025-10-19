Antoni Sanchiz presenta su plaquette de otoño este lunes en el Café El Sur, dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios'

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta murciano Antoni Sanchiz presenta su plaquette de otoño este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el Café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'. Esta nueva plaquette lleva por título 'Los tocados'.

Sanchiz continúa así con una tradición que viene repitiendo en los últimos años, con la presentación de un conjunto de poemas agrupados en formato artístico. La plaquette del pasado año, titulada 'Un metro hacia arriba, medio hacia la izquierda', también fue presentada en los 'Lunes Literarios'.

Antoni Sanchiz ha sido colaborador durante los 80's con el estudio de diseño Continuumafectivo y, con ellos, socio en Contiuumtienda, donde ha realizado diseños poéticos de bisuterías y pequeños electrodomésticos inútiles. Ha tenido distintas intervenciones poéticas en fancines, revistas o bares, y ha colaborado también en la revista de viajes y cotilleo artístico 'Il Cuore Panico'.

"En la constante necesidad de explorar la poesía desde distintos lenguajes, (que ya me había llevado a estudiar algorítmica y programación, utilizar la cerámica o la electricidad desde la perspectiva poética) me adentro en el estudio de la poesía a través de la imagen, desarrollando el concepto de lomosía ('Trending Topic' en la sala Sala Vicente Noguera de TorrePacheco 2012 y 'La Caverna' en el perdido templo de La Azotea en 2013, ambas comisariadas por Antoñico Garcia)", afirma.

En 2017 presentó la plaquette 'Implacable Tectónica de Placas' (el eterno retorno de la pescadilla) y ha participado en el evento 'Escritores en Lucha' dentro de la programación del Mucho + Mayo de Cartagena.

Por otro lado, ha organizado en Murcia el acto 'Acogida Si Guerra No', y ha colaborado con la Feria del libro Anarquista de Cartagena, el Fashion Revolution Day en Murcia o la Semana Cultural de la CNT de Almería.

Además de su primer poemario, 'Lobos que miran desde los pies de la cama' (Boria Ediciones) y con multitud de colaboraciones en catálogos, revistas y plaquettes autoeditadas, "disfruta el verso en vivo y sin micrófono" en cunetas, bares, tiendas, ateneos o cementerios. Ha participado en las revistas 'Cuerno de la Luna', 'Manifiesto Azul' y 'El Vuelo del Flamenco'.