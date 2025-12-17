La APC inaugura este jueves la 'Navidad en el Puerto de Cartagena' con un programa para todos los públicos

Cartel de la 'Navidad en el Puerto de Cartagena' - APC

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La explanada del muelle del Puerto de Cartagena acogerá la iniciativa 'Navidad en el Puerto de Cartagena', impulsada por la Autoridad Portuaria, en colaboración con el Ayuntamiento, que se inaugurará oficialmente este jueves y permanecerá abierta hasta el 6 de enero.

El recinto navideño, ubicado en el espacio comprendido entre La Bandera y El Zulo, ofrecerá durante casi tres semanas una programación que incluye actuaciones musicales en directo, espectáculos infantiles, talleres familiares, animación navideña durante la mañana y un mercado gastronómico con food trucks, casetas y ambientación decorativa.

El evento transformará así la fachada marítima en "uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad en la ciudad", según ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Pedro Pablo Hernández.

En concreto, 'Navidad en el Puerto de Cartagena' contará con diferentes áreas diferenciadas, en las que se podrá encontrar 12 foodtruck y ocho casetas con productos gastronómicos y variados con una zona común de mesas y sillas, lo que contribuirá además a fomentar la actividad económica y la dinamización de la fachada marítima durante estas fechas.

También dispondrá de una zona infantil, con la instalación de la Casa de Navidad, dedicada a la realización de talleres, espectáculos y animación para los más pequeños; un escenario principal, donde se desarrollará la programación musical y los espectáculos; así como espacios decorados y zonas de paseo con iluminación, elementos ornamentales, photocall navideño y ambientación específica en toda la fachada marítima.

Todo el recinto estará decorado con iluminación LED de bajo consumo, guirnaldas, motivos navideños y una imagen unificada que refuerza el carácter festivo del Puerto durante estas fechas.

La programación musical incluye más de 30 actuaciones, con grupos y artistas locales y regionales, conciertos en directo y sesiones DJ, distribuidas en horarios de mañana y tarde.

Hernández ha explicado que "esta programación convierte al Puerto en un espacio dinámico y vivo durante toda la Navidad, con propuestas musicales pensadas para todos los públicos".

La zona infantil será uno de los grandes atractivos del recinto, con una programación diseñada específicamente para familias, que se desarrollará principalmente en horario de mañana.

Entre las actividades previstas se incluyen espectáculos teatrales y de títeres, magia infantil, pintacaras, cantajuegos, cuentacuentos y talleres creativos y manualidades navideñas. La Casa de Navidad contará además con la presencia de Papá Noel (del 20 al 24 de diciembre) y del Cartero Real (del 2 al 5 de enero), acompañados de animadores caracterizados como elfos y pajes reales.

INAUGURACIÓN CON REPARTO DE GLOBOS LUMINOSOS

Este jueves, en horario de tarde, tendrá lugar la inauguración de la 'Navidad en el Puerto de Cartagena', con el encendido simbólico del recinto mediante un pulsador instalado en el acceso principal, así como actividades para los más pequeños y un espectáculo central con el grupo Stolen con actuación musical navideña en directo.

Además, se repartirán a los asistentes 500 globos luminosos y chocolate con churros.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha señalado que "la Navidad en el Puerto es una iniciativa que refleja nuestro compromiso con Cartagena y con la integración puerto-ciudad. Queremos que la ciudadanía viva el Puerto como un espacio cercano, abierto y lleno de actividad también en estas fechas tan especiales".

Asimismo, ha destacado que "esta programación es fruto del trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Cartagena, con quien compartimos la visión de una Navidad participativa, accesible y pensada para todos los públicos".